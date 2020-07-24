2020-07-24T16:48:35+03:00
Политика

Путин снова обсудил с Совбезом обстановку на границе Азербайджана и Армении

В ходе совещания затронули тему возобновление международного авиавсообщения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности конфликт на границе Азербайджана и Армении. В ходе совещания также затронули тематику состоявшегося в четверг, 23 июля, телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, и вопросы возобновления международного авиасообщения. Об этом сообщили в Кремле.

«Обсуждались также отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик», - рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним конфликт из-за Нагорного Карабаха начался еще в 1988 года, но в 1994 года на территории установили режим прекращения огня. Однако, 12 июля, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах на границе. Обе стороны сообщают о человеческих потерях

15 июля, в МИД Армении и Азербайджана выразили готовность к переговорам, а наблюдателей ОБСЕ снова вернут в регион. Однако на следующий день Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боёв с Арменией. Баку обвинил Ереван в обстреле населённые пункты, и пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении. Позже Ереван обвинил Баку в атаке на боевой пост армянской армии

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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