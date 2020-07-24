2020-07-24T15:46:20+03:00
Политика

Захарова рассказала о попытках США спровоцировать столкновение России и Китая

Дипломат предупредила, что Вашингтону этого не удастся
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Западные государства во главе с США пытаются столкнуть Москву и Пекин в публичной сфере, но у них этого не получится. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Они пошли в своих заявлениях еще дальше. Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. И вот это, я вас могу заверить, у них не получится», - сказала дипломат.

Захарова отметила, что высказывания в сторону Китая и России идут вразрез с международным правом, а также противоречат всем правилам дипломатии. Она назвала возмутительными подобные заявления.

Обращаясь к своей китайской коллеге Хуа Чуньин, представитель внешнеполитического ведомства России призвала давать совместный отпор, который, по ее словам, будет вдвойне эффективней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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