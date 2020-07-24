В правительстве обсудят возможность ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет Фото: Shutterstock

В правительстве обсуждают возможность выплаты ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Специально на эти цели из резервного фонда будут выделены средства Минтруду. А ведомство направит деньги в регионы.

Если данный проект будет утвержден, то он позволит обеспечить софинансирование выплат всем нуждающимся семьям с детьми.

Заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев отметил, что принятие такого решения будет справедливым и своевременным.

Сейчас время отпусков и многие родители ищут средства, чтобы свозить детей на море, улучшить рацион питания, кроме того, нужно обновлять детский гардероб к школе.

- Да и в тех семьях, где дети достигли 7-летнего возраста, нужно уже сейчас думать о школе, а это тоже определенные расходы, — пояснил Иван Соловьев ФАН.

Ранее в Минобрнауки России начали прорабатывать возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 12 130 рублей.

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец в беседе с RT положительно оценила инициативу Минобрнауки, отметив, что стипендия на уровне МРОТ является «ощутимой суммой» не только для студентов, но и для их родителей