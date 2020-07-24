Эксперт объяснил решение Зеленского повысить цены на газ

24 Июль 2020 2020-07-24T16:03:32+03:00

Эксперт объяснил, почему на Украине решили повысить цены на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тарифы для населения увеличатся на 7 процентов

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На Украине принято решение повысить цены на газ для населения станы на 7 процентов. О данном изменении сообщила депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она отметила, что оснований для удорожания нет, но данное решение было принято главой страны.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что в ходе своей предвыборной кампании Владимир Зеленский много раз обращался к «грабительским тарифам» и обещал их снизить.

- Но в этом смысле никакого отличая от предшественников действующего главы не произошло. МВФ потребовал повысить тарифы — вот он и повышает. Несамостоятельная это фигура — все должны понимать, — пояснил Корнилов в беседе с ФАН.

В пресс-службе «Нафтогаза» подтвердили, что оптовая цена на газ для населения и производителей тепла в июле увеличилась на семь процентов по сравнению с предыдущим месяцем. С 2015 года компания выставляет тарифы, регулируемые правительством страны.

ИСТОЧНИК KP.RU