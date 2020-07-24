2020-07-24T16:25:15+03:00
В мире

Двойник Элвиса Пресли ставит мировой рекорд по исполнению песен кумира 50 часов подряд

Норвежец Кьелл Элвис начал петь 23, а закончит 25 июля [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Музыкант будет петь без сна и отдыхаМузыкант будет петь без сна и отдыхаФото: Facebook
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Когда вторые станут первыми - двойник Элвиса Пресли, выступающий под псевдонимом Кьелл Элвис, решил обойти своего кумира. И стать первым и единственным в мире человеком, который поет без остановки 50 часов подряд - днем и ночью. Шоу началось 23 июля и закончится в субботу 25 июля.

Норвежский музыкант ведет онлайн трансляцию, чтобы доказать всем (в первую очередь представителям Книги рекордов Гиннесса), что он действительно исполняет песни Пресли без отрыва двое суток.

Норвежец исполняет песни Элвиса Пресли 50 часов без перерыва.

В паспорте рекорда сказано, что предшественник норвежца, немец Томас Гетье пел 43 часа 11 минут., и 11 секунд.

Кьелл Элвис, которому 52 года, собирается петь нон-стоп на семь часов дольше. Потенциальный рекордсмен решил собрать с помощью этого шоу деньги на строительство детской больницы для беженцев в Мьянме. Он, кстати, и раньше помогал беженцам, например, принимал участие в создании двух деревень в Мьянме на 20 домов для этой категории людей. В деревне поселись семьи с 200 детьми.

Он лично несколько раз посещал деревню беженцев и давал концерты там.

Ранее, южнокорейская группа BTS побила рекорд по числу виртуальных зрителей - на онлайн концерт собрались столько людей, что если бы выступление было в реальности, то едва хватило бы и 15 стадионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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