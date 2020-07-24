Станция «Новокузнецкая» Московского метро снова работает в обычном режиме

24 Июль 2020 2020-07-24T16:30:27+03:00

Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров по графику

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Станция «Новокузнецкая» Московского метро снова работает в нормальном режиме: пассажиры как обычно могут садиться в поезда и выходить из вагонов. Сообщение о возобновлении нормального графика работы появилось в Твиттере столичного метрополитена.

«Станция «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

Ранее около 13.30 через станцию «Новокузнецкая» поезда следовали без остановки. Как объяснили «КП» в столичном метрополитене, машинисты проезжали ее без остановки по требованию полиции для обеспечения безопасности пассажиров. На станции «Новокузнецкая» обнаружили бесхозный пакет, который проверяли сотрудники полиции.

Убедившись, что найденный предмет не представляет опасности, полицейские покинули место происшествия. Станция начала работать в нормальном режиме.