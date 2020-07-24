2020-07-24T16:30:27+03:00
Общество

Станция «Новокузнецкая» Московского метро снова работает в обычном режиме

Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров по графику
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Автор фото: Николай ГАЛКИН/ТАССАвтор фото: Николай ГАЛКИН/ТАСС
Изменить размер текста:

Станция «Новокузнецкая» Московского метро снова работает в нормальном режиме: пассажиры как обычно могут садиться в поезда и выходить из вагонов. Сообщение о возобновлении нормального графика работы появилось в Твиттере столичного метрополитена.

«Станция «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

Ранее около 13.30 через станцию «Новокузнецкая» поезда следовали без остановки. Как объяснили «КП» в столичном метрополитене, машинисты проезжали ее без остановки по требованию полиции для обеспечения безопасности пассажиров. На станции «Новокузнецкая» обнаружили бесхозный пакет, который проверяли сотрудники полиции.

Убедившись, что найденный предмет не представляет опасности, полицейские покинули место происшествия. Станция начала работать в нормальном режиме.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 500 граждан Кубани уже получили компенсации из федерального Фонда защиты прав дольщиков
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт
Правительство утвердило порядок переноса несостоявшиеся туров и возврата денег
Кремль назвал санкции США против «Северного потока-2» неприемлемыми
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию
Глава ВОЗ осудил заявление Помпео о том, что он был «куплен» Китаем
Молдавского политика Усатого заочно арестовали в России по делу о валютных махинациях
Эксперты оценили плюсы нового вертолета Ми-26Т2В
Станция «Новокузнецкая» Московского метро снова работает в обычном режиме
Театры России смогут открыть сезон с середины сентября
Названы цены на билеты в Турцию, Великобританию и Танзанию после возобновления авиасообщения
Цена золота превысила 1 900 долларов впервые с сентября 2011 года
Двойник Элвиса Пресли ставит мировой рекорд по исполнению песен кумира 50 часов подряд
Эксперт объяснил решение Зеленского повысить цены на газ
В правительстве обсудят возможность ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет
Захарова рассказала о попытках США спровоцировать столкновение России и Китая
Сошедший с предвыборной гонки в Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну
Путин снова обсудил с Совбезом обстановку на границе Азербайджана и Армении
В Союзе туриндустрии назвали «отрадным» возобновление международного авиасообщения
Банк России изменил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Набиуллина рассказала, сколько займет восстановление экономики России
В Совфеде рассказали, как пройдет 1 сентября в 2020 году
МИД РФ прокомментировал обвинения в испытаниях космического противоспутникового оружия
Коронавирус может распространяться на расстояние больше восьми метров
Минздрав предлагает проводить дистанционные медосмотры для водителей
Россия готова к обсуждению космической деятельности с США и Великобританией