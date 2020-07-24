2020-07-24T16:20:20+03:00
Экономика

Цена золота превысила 1 900 долларов впервые с сентября 2011 года

Стоимость драгоценного металла приблизилась к историческому максимуму
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Цена золота превысила 1 900 долларов за унцию впервые с сентября 2011 годаЦена золота превысила 1 900 долларов за унцию впервые с сентября 2011 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 24 июля, стоимость золота поднялась выше 1 900 долларов за тройскую унцию впервые за девять лет, обновив максимум с сентября 2011 года, цена драгоценного металла приблизилась к историческому максимуму.

Согласно представленным данным, в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) цена драгоценного металла выросла на 0,6 процента к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла 1 902 долларов за тройскую унцию.

Ранее аналитики «Открытие Research» банка «Открытие» заявили, что из-за коронавируса цена золота может достичь 1 900 долларов. По их словам, стоимость драгоценного металла может так сильно возрасти, если инфекция не будет взят под контроль, а мировая экономика существенно замедлится.

Напомним, в начале марта цена золота превысила 1 700 долларов за тройскую унцию впервые за семь лет, обновив максимум декабря 2012 года. Уже в начале июля его стоимость подскочила более чем на 100 долларов, и 7 июля надо было заплатить уже 1 810,8 за тройскую унцию. Эксперты утверждают, что золото как надежный актив взлетело из-за страхов второй волны коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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