Названы цены на билеты в Турцию, Великобританию и Танзанию после возобновления авиасообщения
С 1 августа Россия наконец-то возобновляет авиасообщение с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританий. Путешественники восприняли эту новость как долгожданную и радостную и сразу же ринулись искать билеты.
Что касается цен, то билет туда-обратно из Москвы в Стамбул обойдется туристам от 23 480 рублей. В Лондон можно полететь минимум за 22 910 рублей. А за перелет в Танзанию, на Занзибар придется заплатить 115 тысяч. Но прямых рейсов туда пока нет.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала условие допуска жителей страны за границу. Она напомнила, что по прибытии обратно в Россию всем туристам нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус. Голикова уточнила, что сделать тест путешественники могут уже в стране.
Кроме этих трех стран российская сторона ведет переговоры еще с 30 государствами по возобновлению авиасообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU