2020-07-24T16:35:06+03:00
Звезды

Театры России смогут открыть сезон с середины сентября

Решение о дате будут принимать региональные власти
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Российские театры смогут открыть сезон для зрителей с середины сентября, однако окончательное решение будет принято региональными властями с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Мы ожидаем, что театры начнут сезон по готовности, ориентировочно, в середине сентября. Но все, безусловно, зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах», - сказала глава Минкультуры.

Тем временем Роспотребнадзор рекомендует не показывать в театрах спектакли с массовыми сценами, а также запретить зрителям посещать спектакли и концерты без масок

Любимова отметила, что вопрос рассадки зрителей в залах будет дополнительно проработан во второй половине августа

ИСТОЧНИК KP.RU

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