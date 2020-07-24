2020-07-24T16:59:53+03:00
Общество

Молдавского политика Усатого заочно арестовали в России по делу о валютных махинациях

Ренато Усатый объявлен в международный розыск
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ренато УсатыйРенато УсатыйФото: Леонид РЯБКОВ
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Российский суд заочно арестовали молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого, объявленного в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества и валютных махинациях.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - огласил решение судья Тверской суд Москвы Алексей Криворучко.

Ранее в Министерстве внутренних дел России заявили, что Усатому заочно предъявлено обвинение в совершении валютных операций по подложным документам (пункты «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ), а также участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ).

В рамках уголовного дела расследуется деятельность участников международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из России через молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.» более 500 млрд рублей.

Усатый, которого также подозревают в убийстве, контрабанде и ряде других преступлений, заявил, что все дела были сфабрикованы по указанию молдавского политика и олигарха Владимира Плахотнюка

ИСТОЧНИК KP.RU

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