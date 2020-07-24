2020-07-24T16:47:27+03:00
В мире

Глава ВОЗ осудил заявление Помпео о том, что он был «куплен» Китаем

Тедрос Аданом Гебреисус назвал заявления госсекретаря США неприемлемыми и лживыми
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава ВОЗ ответил на слова ПомпеоГлава ВОЗ ответил на слова ПомпеоФото: REUTERS
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В ВОЗ помимо основной задачи в 2020 году, помощи странам в борьбе с пандемией коронавируса, вынуждены время от времени объясняться с журналистами после скандальных заявления властей США.

Американцы считают, что в ВОЗ не объективны в расследовании причин эпидемии, и вообще решили не делать взносы в организацию. Но даже, разорвав отношения, продолжают свою линию. Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Лондоне заявил, что гендиректор ВОЗ "куплен Китаем".

Тедрос Аданом Гебреисус не стал вступать с ответными скандальными заявлениями. Он сказал лишь, что слова Помпео недопустимы и лживы.

- Есть одна вещь, которая действительно имеет для нас значение и которая должна иметь значение для всего международного сообщества, это спасение жизней. И ВОЗ не будет отвлекаться на эти комментарии, и мы не хотим, чтобы международное сообщество также отвлекалось,- приводит слова главы ВОЗ CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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