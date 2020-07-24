2020-07-24T17:26:38+03:00
Политика

Кремль назвал санкции США против «Северного потока-2» неприемлемыми

Песков напомнил, что речь идет о международном проекте, в реализации которого задействовано большое крупных и авторитетных компаний
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль назвал санкции США против «Северного потока-2» неприемлемымиКремль назвал санкции США против «Северного потока-2» неприемлемымиФото: REUTERS
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Москва и ее партнеры считают, что санкции Вашингтона в отношении «Северного потока – 2» являются неприемлемыми и противоречащими международному законодательству. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал одобренный сенатом вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Представитель Кремля отметил, что ситуация будет проанализирована для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта, а также напомнил, что речь идет о международном проекте, в реализации которого задействовано большое крупных и авторитетных компаний.

«Подождем, что будет в итоге. Санкции в отношении "Северного потока" - это, безусловно, то, что вызывает обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту … Мы считаем их противоречащими международному законодательству», - заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне Конгресс США одобрил военный бюджет с заявленными ранее ограничениями против не только тех, кто непосредственно строит и запускает «Северного потока – 2» трубопровод, но и контактирующих фирм, таких как страховые компании и порты.

Берлин заявили, что несмотря на угрозы, не изменят своей позиции по «Северному потоку - 2», а также пообещал дальше поддерживать проект и «твердо отвергать» на американские санкции. Позже в Германии обвинили США в нарушение международного права и суверенитета Европы, а также призвали Европу не позволить такое вмешательство в экономические вопросы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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