Правительство утвердило порядок переноса несостоявшиеся туров и возврата денег

24 Июль 2020 2020-07-24T17:49:08+03:00

Тем, чей отдых сорвался, предложат без доплат перенести поездку на другую дату

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении особого порядка в сфере туризма и гостиничного бизнеса, в котором говорится о правилах переноса туров, несостоявшихся из-за пандемии коронавируса, а также возврата денег

Глава правительства отметил, что с момента публикации документа, 24 июля, в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до 31 декабря 2021 года. Такие же правила касаются отелей при отказе клиента от брони

Согласно постановлению тем, чей отдых сорвался, предложат перенести тур без каких-либо доплат на любой другой срок до конца следующего года. Кроме того, до 31 декабря 2021 года турист может отказаться от переноса и ему просто вернут деньги.

До 24 сентября туроператор должен уведомить турагентов о возможности переноса поездки, а те сразу сообщат туристам. В противном случае придется вернуть клиенту деньги

Туристы также смогут перенести аннулированное бронирование в российском отеле на любое время в течение 18 месяцев, но также до конца следующего года.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила полеты в три страны: Турцию, Великобританию и Танзанию. Не исключено, что на следующем этапе в список будут включены 30 направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU