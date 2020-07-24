2020-07-24T17:53:04+03:00
Экономика

Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт

Ранее с такой инициативой выступили в Общественной палате
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал, могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табакаЭксперт рассказал, могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табакаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести новый налог на табак и алкоголь. Дополнительный сбор общественник предлагает направить на развитие здравоохранения.

Правда, многие эксперты уверяют, что такая инициатива едва ли осуществима.

- Я, честно говоря, реальности реализации этой инициативы не вижу. Хамзаевв вносит инициативу по сбору налога с ритейла, то есть, это 30% с предприятий ритейла, а не производителей. Производители и так уже уплачивают акциз, он немаленький, - объяснил руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что ритейл получает довольно неплохую выручку от продажи алкоголя. Он составляет заметную долю в общем объеме продаж. В то же время есть продукты, от реализации которых ритейл фактически ничего не зарабатывает. Это, например, хлеб, товары первой необходимости.

- Поэтому, лишившись доходов от того же алкоголя, ритейл попросту будет терпеть бедствия, разоряться и это никому неинтересно, - заключил эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, новый налог может привести к расцвету теневой торговли в этой отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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