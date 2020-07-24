Россия сняла ограничения на въезд для граждан трех стран
Россия разрешит въезд в страну гражданам трех стран: Великобритании, Турции и Танзании. Об этом говорится в распоряжение, подписанном российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Для граждан упомянутых стран снимаются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Теперь они могут въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска через государственную границу, также будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений.
Как писал сайт kp.ru, Россия открывает воздушные границы с 1 августа, но на первом этапе авиасообщение возобновят только с тремя странами Великобритания, Турция и Танзания. Первым делом международные полеты начнутся из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга.
На данный момент Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения. Список стран, куда смогут полететь самолеты с 1 августа, планируют расширить.
К прибывающим на территорию России иностранцам предъявляют обязательное требование - они должны доказать справкой отсутствие коронавируса нового типа. Документ нужно получить за 72 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU