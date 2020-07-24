Названы 5 станций московского метро, где пассажиры чаще всего носят маски и перчатки

24 Июль 2020 2020-07-24T19:11:19+03:00

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал 5 станций столичного метрополитена, где чаще всего используются маски и перчатки. Активнее всего средства индивидуальной защиты носят пассажиры станций «Новослободская», «Улица 1905 года», «Парк культуры» Сокольнической линии, «Серпуховская» и «Чеховская». Максим Ликсутов напомнил: вероятность заразиться COVID-19 еще очень велика и, спускаясь в московскую подземку, нужно обязательно надевать маску и перчатки. Это требование Московского метрополитена полностью соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и российских санитарных врачей.

- По результатам, которые мы видим сегодня, коронавирус отступает в Москве, но по оценкам врачей, вероятность заболеть еще достаточно высока. Во многих городах мира снова серьезно усилены ограничительные меры и требования по личной защите, особенно в части постоянного ношения масок – Лондон, весь Израиль, пляжи Испании, - рассказал вице-мэр. - Основная причина этих мер – рост или отсутствие положительной динамики заболеваемости коронавирусом.

«Антирейтинг» станций московского метро, где пассажиров в средствах защиты можно встретить реже всего, возглавили «Тёплый стан», «Комсомольская», «Павелецкая», «ВДНХ» и Савёловская». На этих станциях пассажиры игнорируют требования безопасности и предпочитают не носить маски и перчатки.

- Это вопрос не ответственности перед Московским метро, а вопрос ответственности каждого пассажира городского транспорта друг перед другом. От того, как мы выполняем рекомендации врачей, зависят жизнь и здоровье окружающих, - напомнил Максим Ликсутов.

Вице-мэр попросил москвичей проявлять сознательность и обязательно носить средства защиты не только в метро, но и во время поездок на других видах городского транспорта.

- В условиях постоянного увеличения пассажиропотока важна личная ответственность друг перед другом и взаимное уважение, - подчеркнул вице-мэр.