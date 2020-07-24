2020-07-24T18:56:15+03:00
Туризм

Как изменится отдых в Турции для россиян после возобновления авиасообщения, рассказал эксперт

Российские туристы смогут отправиться в Турцию уже 1 августа
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал, как изменится отдых в Турции для российских туристов в этом годуЭксперт рассказал, как изменится отдых в Турции для российских туристов в этом годуФото: Антон ПИКУС
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С 1 августа Россия наконец-то возобновляет международное авиасообщение. Со следующего месяца начнутся перелеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Турция, естественно, занимает первое место по популярности у туристов. Но в этом году отдых там будет несколько отличаться от предыдущих лет. Об этом рассказал член Президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян.

Во-первых нынешний курортный сезон будет очень долгим. Многие туроператоры не собираются заканчивать даже зимой.

- Понятно, что вода в Средиземном море где-то уже в ноябре станет прохладной, тем не менее, нам уже объявлено, что рейсы будут летать и в ноябре, и в декабре, и в январе, в феврале. Причем, я говорю сейчас не только об Анталии, но и о Стамбуле, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что в этом году туристический сезон начался чересчур поздно, и многие отели потеряли выручку. Поэтому сейчас они будут стараться экономить, в том числе на сервисе. Обслуживание может оказаться не таким хорошим, как в предыдущие годы.

Кроме того, в этом сезоне почти все отели отказываются от системы «все включено». Точнее, она будет немного изменена. Отдыхающие будут также брать все, что хотят, но теперь через официанта, а не самостоятельно.

- Когда шведский стол, вы берете сколько хотите. А четвертый раз подзывать официанта будет немножко стыдно, - добавил Мкртчян.

Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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