«Роскосмос» сообщил о трудностях при стыковке корабля «Прогресса» с МКС

24 Июль 2020 2020-07-24T18:57:49+03:00

С Байконура стартовала ракета «Союз» с грузом для МКС: вид с МКС Фото: Twitter.com

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При стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с российским сегментом Международной космической станции (МКС) возникли некоторые проблемы - наблюдались некоторые отклонения космического грузовика «относительно мишени», однако эти трудности не помешали осуществить стыковку в автоматическом режиме. Об этом сообщили пресс-службу «Роскосмоса».

«Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения», - приводит РИА Новости сообщение госкорпорации, где уточнили, что контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС.

В Роскосмосе отметили, что специалисты РКК «Энергия» проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения.

Напомним, в четверг, 23 июля, грузовой корабль «Прогресс МС-15» долетел до Международной космической станции по сверхбыстрой двухвитковой схеме и установил рекорд по скорости полета к МКС – космический грузовик достиг станции за 3 часа 19 минут. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2020 года, когда грузовой корабль «Прогресс МС-14» долетел до МКС за 3 часа 20 минут.

После этого полета глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что этой осенью полет космонавтов на Международную космическую станцию может впервые пройти по сверхбыстрой схеме.

«Русский Прогресс» стыкуется с МКС .

ИСТОЧНИК KP.RU