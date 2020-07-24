2020-07-24T19:18:09+03:00
Политика

«Чрезвычайно вежлив, всегда держит слово»: Саркози рассказал о Путине в своих мемуарах

По словам экс-президента Франции, с российским лидером легко вести разговор
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Чрезвычайно вежлив, всегда держит слово»: Саркози рассказал о Путине в своих мемуарах«Чрезвычайно вежлив, всегда держит слово»: Саркози рассказал о Путине в своих мемуарахФото: REUTERS
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Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал о российском лидере Владимире Путине в книге воспоминаний «Время бурь» (Le Temps des tempêtes). По словам французского политика, с президентом России легко вести разговор, и он внимательно слушает своего собеседника.

«Чрезвычайно вежлив, доступен, симпатичен, склонен улыбаться», - заявляет экс-президент Франции, и добавляет, что Путин «необычайно верен друзьям, а также своим убеждениям и может изменить позицию, если в чём-то убедился», а также всегда держит данное им слово.

Саркози считает, что попытки вынудить сделать российского что-либо обречены на провал. Кроме того, французский политик отмечает, что в ходе переговоров Путин больше всего не любит двойных стандартов, и с ним «нельзя быть любезным с глазу на глаз, а затем заочно критиковать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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