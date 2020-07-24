Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости чумой в России
Последний случай заболевания чумой в нашей стране был зафиксирован в 2016 году
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости чумой в РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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В текущем году заболевания чумой в России зарегистрированы не были, последний случай был зафиксирован в 2016 году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре
Однако, как передают РИА Новости, в ведомстве отметили, что заражённые чумой сурки в нашей стране встречаются
ИСТОЧНИК KP.RU