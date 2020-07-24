Как будут проверять российских туристов в Турции: посольство опубликовало официальные рекомендации

24 Июль 2020 2020-07-24T19:54:10+03:00

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Посольство России в Турции опубликовало разработанные турецкими властями рекомендации о санитарно-эпидемиологических мерах, которые действуют при приёме иностранных туристов.

Как сообщает диппредставительство, в ходе полёта пассажирам необходимо заполнить информационную форму, которая «включает личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах».

Еще до прохождения паспортного контроля в терминале аэропорта каждому пассажиру измерят температуру. При повышенной температурой «будет проводиться изучение симптомов». Пассажиры с подозрением на симптомы коронавируса будут помещены на карантин или в изоляцию, а также направлены в больницу для обследования.

При выявлении коронавируса «в кратчайшие сроки информация о лицах находившихся с ним в контакте в самолёте, их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в Управление здравоохранения». Пассажиры, контактировавшие с больным в самолёте, будут помещаться на 14-дневный карантин или в изоляцию.

При этом тесты на наличие коронавируса в обязательном порядке в аэропортах проводиться не будут, а также и не будет требоваться предъявление справки о проведённом тестировании.

Как писал сайт kp.ru, Россия открывает воздушные границы с 1 августа, но на первом этапе авиасообщение возобновят только с тремя странами: Турция, Великобритания и Танзания. С граждан этих стран уже сняли ограничения на въезд

ИСТОЧНИК KP.RU