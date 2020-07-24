Зеленского не стали наказывать за нарушение антикоррупционного законодательства
Административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского о нарушение антикоррупционного законодательства закрыл Печерский районный суд Киева в связи с отсутствием события и состава правонарушения.
"Производство по делу об административном правонарушении закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в тексте постановления по делу, открытому по протоколу главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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