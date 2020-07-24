2020-07-24T19:58:51+03:00
Политика

Зеленского не стали наказывать за нарушение антикоррупционного законодательства

Суд сообщил об отсутствие события и состава административного правонарушения
Поделиться:
Зеленского не стали наказывать за нарушение антикоррупционного законодательстваЗеленского не стали наказывать за нарушение антикоррупционного законодательстваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского о нарушение антикоррупционного законодательства закрыл Печерский районный суд Киева в связи с отсутствием события и состава правонарушения.

"Производство по делу об административном правонарушении закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в тексте постановления по делу, открытому по протоколу главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленского не стали наказывать за нарушение антикоррупционного законодательства
Как будут проверять российских туристов в Турции: посольство опубликовало официальные рекомендации
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости чумой в России
Россия и США проведут новый этап переговоров по контролю над вооружением
«Чрезвычайно вежлив, всегда держит слово»: Саркози рассказал о Путине в своих мемуарах
Названы 5 станций московского метро, где пассажиры чаще всего носят маски и перчатки
«Роскосмос» сообщил о трудностях при стыковке корабля «Прогресса» с МКС
Как изменится отдых в Турции для россиян после возобновления авиасообщения, рассказал эксперт
Россия сняла ограничения на въезд для граждан трех стран
Центр "Вектор" начнет клинические испытания вакцины от коронавируса
Врач сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве и регионах
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок их сына Арчи с дронов
Более 500 граждан Кубани уже получили компенсации из федерального Фонда защиты прав дольщиков
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
Могут ли в России ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака, рассказал эксперт
Правительство утвердило порядок переноса несостоявшихся туров и возврата денег
Кремль назвал санкции США против «Северного потока-2» неприемлемыми
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию
Глава ВОЗ осудил заявление Помпео о том, что он был «куплен» Китаем