Зеленского не стали наказывать за нарушение антикоррупционного законодательства

24 Июль 2020 2020-07-24T19:58:51+03:00

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Административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского о нарушение антикоррупционного законодательства закрыл Печерский районный суд Киева в связи с отсутствием события и состава правонарушения.

"Производство по делу об административном правонарушении закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в тексте постановления по делу, открытому по протоколу главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.

ИСТОЧНИК KP.RU