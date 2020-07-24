2020-07-24T21:23:04+03:00
Общество

Россиян призвали не ожидать дешевых билетов после возобновления авиасообщения с тремя странами

Эксперт отметил, что речь идет только о регулярных рейсах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиян призвали не ожидать дешевых билетов после возобновления авиасообщения с тремя странамиРоссиян призвали не ожидать дешевых билетов после возобновления авиасообщения с тремя странамиФото: Иван ВИСЛОВ
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После возобновляется авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией 1 августа россиянам не стоит ждать дешевых билетов, поскольку сейчас речь идет только о регулярных рейсах, а спрос будет высоким. Такое мнение высказал первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

«Я не думаю, что цены на перелет будут дешевые. Сейчас спрос будет очень высоким, поэтому вряд ли стоит ожидать распродаж. В прошлом году были чартеры, сейчас будет только регулярное сообщение. Понятно, что оно намного дороже», - передает 360 слова эксперта.

С 1 августа Россия открывает границы. Спрос на билеты в Турцию вырос в 3 раза, а в Танзанию - в 70 раз

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Напомним, с 1 августа Россия возобновила полеты в три страны: Турцию, Великобританию и Танзанию. С граждан этих стран уже сняли ограничения на въезд. Не исключено, что на следующем этапе в список будут включены 30 направлений.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал постановление о введении особого порядка в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Согласно новым правилам, тем, чей отдых сорвался, предложат без доплат перенести поездку на другую дату до конца следующего года

ИСТОЧНИК KP.RU

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