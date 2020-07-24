Собянин рассказал о бесплатной вакцинации от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от коронавируса в Москве будет бесплатной.
«Когда - это зависит от Минздрава, от лицензирования вакцины, производства вакцины. Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна», - заявил столичный градоначальник в эфире телеканала «России-1», отметив, что на обеспечение вакцинации будет работать «вся амбулаторно-поликлиническая сеть»
Собянин добавил, что Москва уже начала подготовку к осеннему периоду, когда ожидается сезонный рост заболеваемости гриппом.
Напомним, ранее московский мэр заявил об отсутствии угроз второй волны коронавируса в столице в ближайшее время. Собянин указал на высокий уровень коллективного иммунитета москвичей, который, по его словам, позволяет и дальше снимать введённые в городе ограничения. Накануне он в очередной раз пообещал не вводить карантин по коронавирусу, и отметил, что ситуация с заболеваемостью находится под контролем
ИСТОЧНИК KP.RU
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