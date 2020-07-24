2020-07-24T22:17:13+03:00
Общество

Глава Росприроднадзора перечислила главные экологические проблемы России

В эфире Радио «Комсомольская правда» Светлана Радионова рассказала о сохранении водных ресурсов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Росприроднадзора перечислила главные экологические проблемы России. Фото - Максим Григорьев - ТАССГлава Росприроднадзора перечислила главные экологические проблемы России. Фото - Максим Григорьев - ТАСС
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В эфире Радио «Комсомольская правда» глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о главных экологических проблемах на сегодняшний день в России.

Радионова отметила, что главные экологические проблемы определены национальным проектом «Экология», которое задано президентскими указами – и майским указом, и тем указом, который был опубликован на днях. Также речь идет о мусорной реформе.

«Мусорная реформа тоже имеет место быть. Мы ее реализовываем уже второй год, и это достаточно сложная для нашей страны, отдельная итерация, которую мы проходим», - сообщила Родионова.

«Это одна из проблем», - сказала она про мусор.

«Это наши водные объекты, сохранение Байкала, наша Волга, другие водные объекты. Это наше богатство, двигатель экономики, один из самых больших трендов – чистая вода. И это наш атмосферный воздух, то, чем мы дышим. Это тоже тренд. Вот все три, если укрупненно брать, таких больших блока. Я могу их делить и дополнять, но в крупную клетку это примерно вот так выглядит», - заявила глава Росприроднадзора.

Главной экологической задачей Радионова назвала сохранение водных ресурсов, сохранение «возможностей» в виде атмосферного воздуха и то, чем каждый день живем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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