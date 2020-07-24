2020-07-24T23:30:04+03:00
Общество

Чартерные рейсы в Турцию возобновятся наравне с регулярными 1 августа

Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниямиПолёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниямиФото: Иван ВИСЛОВ
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Чартерные рейсы российских и иностранных авиакомпаний в Турцию возобновятся наравне с регулярными с 1 августа. Об этом сообщает Росавиация, напомнив об отмене ограничений

"Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе. Ранее введённые ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в Москву и регионы на данных маршрутах отменены", - говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Напомним, первые после введения ограничений из-за коронавируса самолеты отправятся за границу 1 августа. Авиасообщение возобновят на первом этапе с тремя странами, В этом списке в настоящее время три страны: Великобритания, Турция и Танзания. С еще 30 переговоры продолжаются. На первом этапе международные полеты начнутся из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга.

Ранее эксперт призвал россиян не ожидать дешевых билетов после возобновления авиасообщения с тремя странами. Тогда первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович отметил, что речь идет только о регулярных рейсах

Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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