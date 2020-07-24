2020-07-24T23:05:39+03:00
Общество

Минкультуры обсудит с Роспотребнадзором предложения по рассадке зрителей в театрах

Ведомства доработают методические рекомендации во второй половине августа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минкультуры обсудит с Роспотребнадзором предложения по рассадке зрителей в театрах. Фото: МинкультурыМинкультуры обсудит с Роспотребнадзором предложения по рассадке зрителей в театрах. Фото: Минкультуры
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Во второй половине августа Минкультуры России обсудит с Роспотребнадзором предложения по рассадке зрителей в театрах. Об этом сообщили в ведомстве

В пятницу, 24 июля, были опубликованы методические рекомендации по проведению профилактических мер при открытии театрального сезона, подготовленные Роспотребнадзором на основании предложений Минкультуры.

В рекомендациях описаны требования по организации всех этапов возобновления деятельности театральных учреждений. Особое внимание уделено расположению артистов оркестра, которая должна быть не менее 1,5-2 метров. На концертах осуществляется традиционное расположение музыкантов в оркестре, а перед духовыми инструментами будут устанавливаться защитные экраны.

«Мы завершили совместно с Роспотребнадзором большую работу по подготовке рекомендаций для наших театров и концертных организаций. Постарались отразить в них все нюансы репетиционного процесса, организации постановок и выступлений. Во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах и направлены предложения в Роспотребнадзор», - сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

В Минкультуры надеются, что театры смогут начать свой сезон в середине сентября, однако в ведомстве отметили, что все зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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