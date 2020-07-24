Несколько женщин обвинили Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах
Сразу несколько женщин обвинили российского журналиста Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах. Свои истории они выложили в Facebook.
Сообщается, что от действий 61-летнего теле- и радиоведущего пострадала коллега - журналистка Лидия Михальченко. По ее словам, опубликованным в посте, она готова открыто заявить, что стала жертвой домогательств Шендеровича.
Также она добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины - Ольга Крассак и Мари Троицкая.
Михальченко призналась, что раньше считала Шендеровича "одним из лучших людей в этом мире". Однако позже ее мнение о нем поменялось в худшую сторону. В шок ее повергло нежелание журналиста "слышать и замечать отказ" с ее стороны. Михальченко написала, что Шендерович и Троицкая договорились о дружеской встрече. Коллега начал домогаться ее, а в ответ на ее негодование и вовсе заявил: "А для чего еще мужчины с девушками встречаются?".
ИСТОЧНИК KP.RU