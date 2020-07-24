Пушков высмеял готовность Турчинова "штурмовать Крым"

24 Июль 2020 2020-07-24T23:39:36+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности вести бой на территории Крыма.

Ранее Турчинов заявил, что согласен лично, присутствуя в первых рядах, штурмовать полуостров России, в случае, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский примет решение о наступлении.

По мнению парламентария, экс-глава СНБО делая подобные заявления пытается продемонстрировать "редкую храбрость", зная, что никто не намерен отправлять его в Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU