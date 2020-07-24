Пушков высмеял готовность Турчинова "штурмовать Крым"
По мнению сенатора, делая подобные заявления экс-глава СНБО демонстрирует "редкую храбрость"
Пушков высмеял готовность Турчинова "штурмовать Крым"Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности вести бой на территории Крыма.
Ранее Турчинов заявил, что согласен лично, присутствуя в первых рядах, штурмовать полуостров России, в случае, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский примет решение о наступлении.
По мнению парламентария, экс-глава СНБО делая подобные заявления пытается продемонстрировать "редкую храбрость", зная, что никто не намерен отправлять его в Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU