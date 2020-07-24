24 Июль 2020 2020-07-24T23:53:38+03:00

Почему Россия возобновила полеты в Танзанию в числе первых после коронавируса, пояснили в МИД РФ Фото: Иван ВИСЛОВ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, почему наша страна возобновила полеты в Танзанию в числе первых после коронавируса.

По словам дипломата, выбор Танзании для налаживания ависообщения объясняется ее популярностью среди россиян.

Также Захарова отметила, что вывозные рейсы для граждан РФ из материковой Танзании и с Занзибара осуществляются до сих пор. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Виттель. Реальность".

- То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает и доказывает популярность этого места для россиян, - подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU