Почему Россия возобновила полеты в Танзанию в числе первых после коронавируса, пояснили в МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, почему наша страна возобновила полеты в Танзанию в числе первых после коронавируса.
По словам дипломата, выбор Танзании для налаживания ависообщения объясняется ее популярностью среди россиян.
Также Захарова отметила, что вывозные рейсы для граждан РФ из материковой Танзании и с Занзибара осуществляются до сих пор. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Виттель. Реальность".
- То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает и доказывает популярность этого места для россиян, - подчеркнула она.
ИСТОЧНИК KP.RU