2020-07-24T23:53:38+03:00
В мире

Почему Россия возобновила полеты в Танзанию в числе первых после коронавируса, пояснили в МИД РФ

В ведомстве объяснили налаживание авиасообщения
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Почему Россия возобновила полеты в Танзанию в числе первых после коронавируса, пояснили в МИД РФПочему Россия возобновила полеты в Танзанию в числе первых после коронавируса, пояснили в МИД РФФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, почему наша страна возобновила полеты в Танзанию в числе первых после коронавируса.

По словам дипломата, выбор Танзании для налаживания ависообщения объясняется ее популярностью среди россиян.

Также Захарова отметила, что вывозные рейсы для граждан РФ из материковой Танзании и с Занзибара осуществляются до сих пор. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Виттель. Реальность".

- То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает и доказывает популярность этого места для россиян, - подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Пари Сен-Жермен" выиграл Кубок Франции, победив "Сент-Этьен" 1:0
В мире число заразившихся коронавирусом за сутки побило новый рекорд
Почему Россия возобновила полеты в Танзанию в числе первых после коронавируса, пояснили в МИД РФ
Пушков высмеял готовность Турчинова "штурмовать Крым"
Несколько женщин обвинили Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах
Минкультуры обсудит с Роспотребнадзором предложения по рассадке зрителей в театрах
Чартерные рейсы в Турцию возобновятся наравне с регулярными 1 августа
Александр Турчинов заявил о готовности возглавить «штурм» Крыма
Глава Росприроднадзора перечислила главные экологические проблемы России
Собянин рассказал о бесплатной вакцинации от коронавируса
Саркози и Путин «не поделили» последнюю шоколадку на первой встрече
Айя-София будет открыта для мусульманских молитв 24 часа в сутки
Глава Росприроднадзора рассказала, может ли наша экономика позволить себе заботиться об экологии
Новак и Дегтярев обсудили развитие топливно-энергетического комплекса Хабаровского края