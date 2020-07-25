"Работали за еду": украинец завел 13 рабов и сдавал их в аренду
На Украине житель Херсонской области завел рабов. Он незаконно удерживал выходцев из центральных и западных областей страны.
Сообщается, что 30-летний украинец заставляя людей бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на двоих мужчин, которым удалось сбежать из плена.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди которых было две женщины. Условия содержания трудяг были мягко говоря отвратительные - все они жили в сарае в полной антисанитарии.
ИСТОЧНИК KP.RU