"Работали за еду": украинец завел 13 рабов и сдавал их в аренду

25 Июль 2020 2020-07-25T00:26:29+03:00

Теперь на мужчину завели уголовное дело по нескольким статьям

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На Украине житель Херсонской области завел рабов. Он незаконно удерживал выходцев из центральных и западных областей страны.

Сообщается, что 30-летний украинец заставляя людей бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на двоих мужчин, которым удалось сбежать из плена.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди которых было две женщины. Условия содержания трудяг были мягко говоря отвратительные - все они жили в сарае в полной антисанитарии.

ИСТОЧНИК KP.RU