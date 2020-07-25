2020-07-25T01:42:31+03:00
Происшествия

"Работали за еду": украинец завел 13 рабов и сдавал их в аренду

Теперь на мужчину завели уголовное дело по нескольким статьям
Юлия КЕКОВА
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Фото: пресс-служба МВД УкраиныФото: пресс-служба МВД Украины
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На Украине житель Херсонской области завел рабов. Он незаконно удерживал выходцев из центральных и западных областей страны.

Сообщается, что 30-летний украинец заставляя людей бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на двоих мужчин, которым удалось сбежать из плена.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди которых было две женщины. Условия содержания трудяг были мягко говоря отвратительные - все они жили в сарае в полной антисанитарии.

Также сообщается, что "рабам" приходилось работать по факту только за еду и "спальное место", хотя изначально обещал подопечным платить деньги за труд на полях люде, которым он их сдавал в пользование.

По данным МВД Украины, теперь на мужчину, организовавшего рабовладельческий бизнес завели уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Торговля людьми".

ИСТОЧНИК KP.RU

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