"Работали за еду": украинец завел 13 рабов и сдавал их в аренду

25 Июль 2020 2020-07-25T01:42:31+03:00

Теперь на мужчину завели уголовное дело по нескольким статьям

Изменить размер текста: A A

На Украине житель Херсонской области завел рабов. Он незаконно удерживал выходцев из центральных и западных областей страны.

Сообщается, что 30-летний украинец заставляя людей бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на двоих мужчин, которым удалось сбежать из плена.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди которых было две женщины. Условия содержания трудяг были мягко говоря отвратительные - все они жили в сарае в полной антисанитарии.

Также сообщается, что "рабам" приходилось работать по факту только за еду и "спальное место", хотя изначально обещал подопечным платить деньги за труд на полях люде, которым он их сдавал в пользование.

По данным МВД Украины, теперь на мужчину, организовавшего рабовладельческий бизнес завели уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Торговля людьми".

ИСТОЧНИК KP.RU