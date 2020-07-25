2020-07-25T01:14:46+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв болезни увеличилось до 4 389 человек
Юлия КЕКОВА
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За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусомЗа сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За сутки в Москве скончались еще 14 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на наличие коронавируса. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 389 пациентов. Об этом в в субботу, 25 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Накануне в городе умерли 11 человек с коронавирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, эпицентр covid-19 постепенно переезжает из Москвы в разные регионыстраны. Риски заражения вирусом в России по-прежнему высоки.

По мнению профессора Высшей школы управления здравоохранением Университета имени Сеченова Артема Гиля, если смотреть на статистику, то ситуация напоминает плато с очень медленной или даже еле заметной тенденцией роста.

- На самом деле у нас сохраняется риск инфицирования, причем довольно высокий. Есть регионы, где серьезная ситуация с коечным фондом. Поэтому я считаю, что люди совершенно зря перестают соблюдать меры профилактики, - высказался эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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