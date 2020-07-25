Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Также глава государства выразил благодарность ветеранам за труд в этой сфере [видео]
Владимир ПутинФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
- Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, а истина - обязательно восстановлена, - отметил глава государства в своем видеообращении 25 июля.
Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
ИСТОЧНИК KP.RU