Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

25 Июль 2020 2020-07-25T01:07:02+03:00

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Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

- Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, а истина - обязательно восстановлена, - отметил глава государства в своем видеообращении 25 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/792511" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU