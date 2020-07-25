Российские пранкеры под видом Греты Тунберг разыграли Монику Левински
"Поболтать" с бывшей сотрудницей Белого дома удалось чуть более 10 минут
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Российские пранкеры по телефону разыграли бывшую сотрудницу Белого дома Монику Левински.
Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили на своем YouTube-канале запись разговора с экс-представительницей США.
На видео, которое длится около 11 минут, слышно, что женщина, которая общается с зарубежной собеседницей, представилась экологической активисткой Гретой Тунберг.
ИСТОЧНИК KP.RU