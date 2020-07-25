2020-07-25T01:57:11+03:00
В мире

Военные Израиля нанесли удары по объектам сирийской армии

Удар был нанесен в ответ на обстрел Голанских высот
Юлия КЕКОВА
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Военные Израиля на вертолетах ВВС нанесли удары по объектам армии Сирии. Об этом сообщается в заявлении израильского оборонного ведомства.

По данным военнослужащих, удар был нанесен в ответ на обстрел Голанских высот.

- Ранее из Сирии были выпущены боеприпасы в направлении израильских Голанских высот. В ответ были нанесены удары по нескольким целям, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди этих целей оказались наблюдательные пункты сирийской армии, системы сбора разведданных, расположенные на базах сирийской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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