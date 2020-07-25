Захарова прокомментировала слова Помпео об альянсе против Китая

25 Июль 2020 2020-07-25T02:54:31+03:00

Представитель МИД РФ заявила о намерении и дальше укреплять сотрудничество с КНР

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД РФ Мария Зхарова прокомментировала слова госсекретаря США Майкла Помпео об альянсе против Китая.

По ее мнению, Москва намерена и дальше укреплять отношения с Пекином, которые являются важным фактором стабильности и безопасности в мире. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- Заявление Помпео говорит нам о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США стоит рассматривать как очередную наивную попытку усложнить российско-китайское партнерство, так сказать вбить клин в дружественные связи между Российской Федерацией и Китаем, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российская сторона планирует и намерена в дальнейшем поддерживать и укреплять многостороннее сотрудничество с КНР.

Ко всему этому, Захарова обратила отдельное внимание на "вызывающий тон высказываний Помпео", ставших, по ее мнению, привычными для внешнеполитической лексики США грубости в адрес КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU