Самолет с гуманитарным грузом потерпел крушение из-за стада ослов

25 Июль 2020 2020-07-25T02:47:30+03:00

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Грузовой самолет, на борту которого находился гуманитарный груз, потерпел крушение в Кении (Сомали) из-за стада ослов.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из региональных аэропортов. Услышав шум воздушного судна при посадке животные испугались и ринулись из кустов прямо по взлетно-посадочной полосе.

Пилоты кенийского лайнера чтобы уйти от столкновения с копытными были вынуждены изменить курс, из-за чего самолет врезался в песчаные дюны. Об этом сообщает Daily Nation.

В результате случившегося пилоты не получили существенных травм и после осмотра медиков были отпущены домой.

По последним данным, специалисты авиакомпании, выполнявшей рейс, уже выехали на место происшествия для выяснения всех деталей обстоятельств случившегося. Как и почему ослы внезапно оказались на взлетно-посадочной полосе, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU