Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
На очередном заседании совета директоров Центрального Банка России по денежно-кредитной политике, которое состоялось в пятницу, 24 июля, было принято решение опустить ключевую ставку - с 4,5 до 4,25% годовых.
До этого момента регулятор удивил многих, опустив ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5%. Такой щедрости от него не ждали. Однако в период пандемии коронавируса такой шаг был весьма оправдан.
Как писал сайт kp.ru, во-первых, давление на инфляцию было минимальным из-за резкого сжатия спроса. Во-вторых, низкая ключевая ставка уменьшает стоимость заемных средств. Благодаря этому российская экономика получила дополнительный стимул для роста.
Тем временем, сейчас в ЦБ считают, что смягчение денежно-кредитной политика пока важнее для экономики, чем сдерживание инфляции.
ИСТОЧНИК KP.RU