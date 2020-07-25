Режиссер "Начала" Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы

25 Июль 2020 2020-07-25T04:07:09+03:00

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Британский кинорежиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы.

Как сообщает Far Out Magazine, он выбрал всего около 30 картин, впечатлявших его больше всего. Большая часть лент, вошедших в перечень, оказалась снята в прошлом веке.

15 любимых фильмов режиссера Кристофера Нолана:

1) «2001: Космическая одиссея»

2) «Чужой»

3) «Счастливого Рождества мистер Лоуренс»

4) «12 разгневанных мужчин»

5) «Метрополис»

6) «Человек на Луне»

7) «Ради всего человечества»

8) «Иностранный корреспондент»

9) «Алчность»

10) «Лоуренс Аравийский»

11) «Мистер Аркадин»

12) «На западном фронте без перемен»

13) «Нетерпение чувств»

14) «Битва за Алжир»

15) «Стукач»

Также Нолан считает, что такие фильмы, как «Кояанискатси», «Бегущий по лезвию», «Близкие контакты третьей степени», «Парни что надо», «Спасти рядового Райана», «Шпион, который меня любил», «Завещание доктора Мабузе», «Тонкая красная линия», «Топкапи», «Дочь Райана», «Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда», «Улица крокодилов», «Восход солнца» и «Супермен», а также «Древо жизни» тоже заслуживают внимания зрителей.

Напомним, что Нолан является одним из самых кассовых режиссеров в истории, а также одним из самых известных и влиятельных кинематографистов своего времени. Также он был номинирован на множество наград, в том числе премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

ИСТОЧНИК KP.RU