В Минздраве оценили темпы распространения коронавируса осенью

25 Июль 2020 2020-07-25T05:06:38+03:00

Владимир Чуланов считает, что если рост заболеваемости инфекцией и будет, но он не станет таким значительным, каким был весной

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Коронавирус хоть и отступает, но многие эксперты предупреждают о возможной второй волне проявления болезни. Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов рассказал, будет ли всплеск заболевания и когда стоит его ждать.

По мнению эксперта, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен в осенний период. Однако он не будет таким значительным по сравнению с тем, какой прирост числа инфицированных наблюдался весной, уверен специалист.

- Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости. Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон - школьные, студенческие и рабочие коллективы, то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. И именно это может привести к некоторому подъему заболеваемости среди граждан, - рассказал он журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU