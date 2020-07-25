Мужчина случайно стал миллионером и отказался от половины денег. Его друг рассказал, почему он так поступил

25 Июль 2020 2020-07-25T05:31:11+03:00

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Американец Томас Кук из города Меномони, штат Висконсин, купил лотерейный билет и в одночасье стал миллионеров - его повезло стать обладателем выигрыша в 22 миллиона долларов. Однако забирать всю сумму он не спешил. В его создании сплыло важно воспоминание об обещании 28-летней давности.

Оказалось, что ранее Кук договорился со своим старинным другом Джозефом Фини в случае подобного выигрыша поделить награду ровно пополам. Об этом сообщает издание UPI.

Кук после получения своей доли выигрыша рассказал, что деньги вдохновили его на то, чтобы уволиться с работы и посвятить жизнь тому, что ему больше всего нравится. Он и Фини, который уже на пенсии, теперь смогут проводить времени со своими семьями.

- Мы теперь можем позволить себе заниматься тем, чем хотим. Я не мог и представить лучшего способа уйти на пенсию, - поделился впечатлениями Кук.

ИСТОЧНИК KP.RU