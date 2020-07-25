Трамп признал закупку США 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса "Ремдесивир".
- Моя администрация обеспечила контроль над 90% запасов препарата "Ремдесивир" в мире, который обладает великолепным действием, - сказал глава государства, перечисляя успехи в области здравоохранения, которых, по его мнению, достигли американские власти, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что в США складывается довольно непростая ситуация с covid-19. Число зараженных инфекцией людей в стране превысило четыре миллиона человек.
К слову, Трамп, хотя и появляется практически на всех мероприятиях без маски, на всякий случай пропил курс противомалярийного препарата, который, по его мнению, может помочь и защитить от коронавируса. По словам президента США, его принимают даже врачи, которые работают с зараженными covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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