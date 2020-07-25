Трамп признал закупку США 90% мировых запасов препарата против коронавируса

25 Июль 2020 2020-07-25T05:56:41+03:00

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса "Ремдесивир".

- Моя администрация обеспечила контроль над 90% запасов препарата "Ремдесивир" в мире, который обладает великолепным действием, - сказал глава государства, перечисляя успехи в области здравоохранения, которых, по его мнению, достигли американские власти, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в США складывается довольно непростая ситуация с covid-19. Число зараженных инфекцией людей в стране превысило четыре миллиона человек.

К слову, Трамп, хотя и появляется практически на всех мероприятиях без маски, на всякий случай пропил курс противомалярийного препарата, который, по его мнению, может помочь и защитить от коронавируса. По словам президента США, его принимают даже врачи, которые работают с зараженными covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU