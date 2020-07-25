25 Июль 2020 2020-07-25T06:08:36+03:00

Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве до конца июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

По оценкам синоптика, температурный фон будет в диапазоне нормы

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве до конца июля 2020 года ожидается теплая. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что температурный фон на территории столицы будет в диапазоне от 22 до 27 градусов.

- Погода улучшается. С понедельника, 27 июля, и до конца месяца будет такая стабильная летняя погода, - рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что сложившийся температурный фон примерно на один градус выше нормы. Тем временем, температура воздуха в ночные часы тоже будут повышаться.

Так, в столице и области после заката будет около 15 градусов, местами 17-18 градусов Цельсия.

С субботы, 25 июля, в Москву вернется солнце, "которое компенсирует прохладную погоду". В целом погода в этот день будет хорошая - на улице до 23 градусов тепла и без осадков, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU