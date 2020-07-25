25 Июль 2020 2020-07-25T06:27:19+03:00

Суд не стал арестовать подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Дорогомиловский суд Москвы отказался арестовать Лилию Войтюховскую, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур.

Сообщается, что вместо того, чтобы оказаться в СИЗО, она пробудет до 19 сентября текущего года под домашним арестом. Причиной для такого решения суда послужил возраст подозреваемой и наличие заболеваний у Лилии. Об этом ТАСС рассказали в суде.

Напомним, 90-летняя доцент ВГИК Ида Щур была обнаружена с множественными ножевыми ранениями в квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

Позже в короткие сроки была установлена и задержана подозреваемая в убийстве женщина.

Как писал сайт kp.ru, Ида уже несколько дней не отвечает на звонки и не выходила на связь. Подруга доцента забила тревогу и обратилась в полицию,а когда оперативники прибыли по указанному адресу, то нашли в квартире тело пожилой женщины с явными следами насильственной смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU