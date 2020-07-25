Трамп пришел в ярость из-за запрета флага конфедератов в США

25 Июль 2020 2020-07-25T07:30:52+03:00

Пока закон о запрете действует только на военных объектах страны

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Американский президент Дональд Трамп пришел в ярость и негодование, когда ему стало известно, что министр обороны США Марк Эспер фактически принял решение о запрете флагов армии конфедератов на военных объектах.

Глава ведомства опубликовал специальный меморандум, в котором говорится, где допустимо, а где нет размещение флагов на территории американских военных баз. В этот список не вошло боевое знамение конфедератов, что вызвало возмущение со стороны президента. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что запрет Эспера не будет распространяться на музейные выставки, места захоронений, памятники, исторические экспонаты и произведения искусства.

Напомним, что в США из-за смерти афроамериканца поднялась волна митингов против расизма. Позже протестные настроения добрались до статуй, фильмов, книг и даже флагов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU