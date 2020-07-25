«Полиции спасибо!»: митингующие в Хабаровске вновь благодарят правоохранителей

25 Июль 2020 2020-07-25T07:41:34+03:00

Никаких проблем с правоохранителями у хабаровчан нет, даже наоборот: в толпе то и дело раздаются лозунги «Полиции спасибо!». Фото: Борис КОКУРИН

Корреспондент kp.ru на месте событий рассказал, что митинг не отличается от предыдущих по своей миролюбивости

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В эту субботу жители Хабаровска вышли на уже привычный митинг, который сегодня может побить рекорд по количество протестующих. Пока что акция только начиналась, на главную площадь краевого центра вышли около пяти тысяч человек, но их число быстро выросло до 20 тысяч, когда толпа мирным шествием пошла по улицам города.

Как передает с места событий корреспондент kp.ru Борис Кокурин, митинг такой же мирный, как и предыдущие, несмотря на то, что к митингующим примкнули специально приехавшие из Бикина. Никаких проблем с правоохранителями у хабаровчан нет, даже наоборот: в толпе то и дело раздаются лозунги «Полиции спасибо!».

Напомним, что 20 июля президент подписал указ об отставке главы Хабаровского края Сергея Фургала из-за утраты доверия. Чиновника до этого задержали по подозрению в покушениях и убийствах несколько предпринимателей в 2004-2005 года, в настоящее время он находится в столице под арестом.

Начиная с 11 июля, хабаровчане, а также жители других городов Дальнего Востока проводят уличные акции протеста. Причем, дважды их участниками были десятки тысяч людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/792521" frameborder="0"></iframe> Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду».Пока в акции принимают участие около 20 тысяч человек. Мероприятие проходит спокойно, под присмотром полиции. На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды», вот первый репортаж

Читайте репортаж Бориса Кокурина, смотрите фото и видео с места событий:

Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU