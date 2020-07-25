Угроза «минирования» аэропорта в Хабаровске не подтвердилась

25 Июль 2020 2020-07-25T08:14:10+03:00

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Сообщения об угрозе «минирования» аэропорта в Хабаровске не подтвердились, специалисты уже завершили полную проверку терминала. Об этом в субботу, 25 июля, ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Проверка закончилась сегодня утром, угроз не обнаружили. Из-за сообщений о минировании были задержаны два рейса: авиакомпании "Уральские авиалинии" в Екатеринбург и рейс авиакомпании "Россия" в Москву. Время их вылета скажут позже, - объяснили представили терминала.

Отмечается, что после посадки самолета из российской столице, пассажирам пришлось некоторое время провести в салоне воздушного судна.

Сигнал о «минировании» аэропорта Хабаровска поступил в правоохранительные органы минувшей ночью. Неизвестный сообщил, что в терминале внутренних авиалиний воздушной гавани якобы заложена бомба. Пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали, во время проверки они ожидали окончания оперативных мероприятий на улице - на привокзальной площади около терминала.

ИСТОЧНИК KP.RU