Один человек погиб в результате стрельбы на военной базе в США
Один человек погиб и один получил ранения после стрельбы на военно-воздушной базе Соединенных Штатов Херлберт-Филд во Флориде. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает издание WKRG со ссылкой на американские Военно-воздушные силы.
Отмечается, что после стрельбы база какое-то время была заблокирована, но в настоящее время доступ в ней восстановлен. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, ему оказывают помощь.
Полковник Джоселин Шермерхорн, командующая первым авиакрылом специальных операций американских военно-воздушных сил сообщила, что стрельба стала следствие внутренних вооруженных беспорядков на базе. Что именно послужило причиной конфликта, не уточняется. Шермерхорн выразила соболезнование семье погибшего в «этой бессмысленной трагедии», а также поблагодарила «защитников, врачей и правоохранителей округа Окалуса».
Недавно на набережной в американском городе Пеория, штат Иллинойс, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Происшествие случилось на набережной, где гуляли более 200 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU